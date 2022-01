Parc aquatique privé, cinéma, 21 hectares: Tony Parker vend sa maison au Texas (photos)

Tony Parker ne veut plus de sa maison texane. Le joueur français, qui a pris sa retraite en 2019, l'a en effet mise en vente pour la modique somme de 17,2 millions d'euros. Mais à ce prix, la maison a quelques éléments intéressants.

Sachez d'abord que la propriété s'étale sur 21 hectares. Sur site, on retrouve notamment un parc aquatique privé et sa célèbre chute d'eau de 15m. Au niveau de la maison, citons 10 chambres, 8 salles de bain mais aussi des terrains de tennis et de basket, un cinéma privé et une cave à vin capable de contenir 1500 bouteilles.

Parfait pour vos weekends, non ?