Partage 2-2 dans le duel au sommet entre le Léopold et Gand pour la reprise du championnat

L'ION Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de division d'Honneur, a repris du service dimanche lors d'une 14e journée, après plus de trois mois de trêve hivernale, consacrée notamment à la qualification olympique des Red Lions et des Red Panthers. Une reprise marquée par le partage 2-2 entre les leaders ucclois du Léopold et leurs premiers poursuivants de La Gantoise, tenants du titre.

A l'avenue Dupuich, le club bruxellois, malgré une belle domination d'entrée, n'en menait pas large après 2 buts d'ouverture gantois d'Antoine Kina, sur pc (12e), et d'Etienne Tynevez, sur stroke (48e). Les Ucclois, privés de leur gardien titulaire Romain Henet, toujours en revalidation, et avec leur coach Agustin Corradini dans les tribunes en raison d'une suspension, réduisaient la marque en fin de 3e quart-temps, via l'inévitable Tom Boon (52e, ps). Max Musch rétablissait une égalité logique en fin de partie (60e).

Avec 35 points, le Léopold conserve 11 unités d'avance sur les Gantois (24 pts), et sur l'Herakles (24), victorieux 1-5 à Uccle Sport. Le Braxgata recule à la 4e place, avec 23 unités, après un partage 2-2 au Daring. L'Orée, 5e (23 pts) réintègre lui le top 6 après son succès 4-2 sur le Victory, tandis que le nul (2-2) entre le Waterloo Ducks, 6e (22) et le Racing, 7e (21), n'arrange aucune de ces deux équipes prétendantes aux play-offs. Le Dragons, vainqueur 1-4 au White Star, est 8e (18), devant Uccle (16), le Daring (15), le White Star (5) et le Victory (3).