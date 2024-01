"Pas aussi simple qu'on pourrait le croire"

"Je suis content de la qualification. On a assumé notre statut de favori et joué de manière très disciplinée. Contre la Corée, l'équipe a bien montré que ce ticket olympique était pour nous et personne d'autre. Je suis très fier", a résumé le Néerlandais.

Le technicien n'a pas apprécié certaines questions posées avant le départ pour l'Espagne, lorsqu'on lui a demandé s'il allait profiter de ce tournoi face à des équipes plus faibles pour laisser des joueurs au repos ou faire tourner davantage son noyau. "Ce n'est pas si simple. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, et c'est très important dans le cadre de notre trajet olympique. La concurrence au sein du groupe est nécessaire pour finalement envoyer les seize meilleurs à Paris."