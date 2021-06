Pas de course au large en voile aux JO 2024, Jonas Gerckens reporte ses espoirs à 2028

(Belga) La course au large en voile ne figurera pas au programme des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Le Comité exécutif du Comité International Olympique (CIO) n'a pas avalisé la présence de cette nouvelle épreuve aux JO lui préférant le kite surf, a-t-il annoncé jeudi.

Jonas Gerckens et Sophie Faguet, Normande naturalisée belge, doivent désormais reporter leurs espoirs à 2028 aux JO de Los Angeles. Les Red Dolphins se préparent depuis deux ans pour cette nouvelle épreuve, avec des ambitions. Si la course au large, épreuve mixte, avait été proposée par la fédération internationale de voile (WorldSailing) et semblait bien partie pour être disputée au large de Marseille lors des JO de Paris 2024, le volte-face des instances olympiques a déçu l'équipage belge. Parmi les arguments contre l'acceptation de l'épreuve, des soucis de sécurité. Les organisateurs ont répondu que l'armée française , elle-même, était prête à assurer le suivi des skippers durant toute la course. Ils ont même changé le parcours pour le rapprocher des côtes afin de rassurer le CIO. En vain. "La déception prime. Cette décision, à contre-courant des changements déjà visibles dans la voile et le sport en général, est bien dommage", a commenté Jonas Gerckens dans un communiqué des Red Dolphins. "Il faut quelquefois un peu plus de temps aux grandes instances du sport pour accepter le changement. Les Red Dolphins ne lâchent rien pour autant. D'une part avec les objectifs européens et mondiaux qui sont toujours d'actualité et d'autre part, avec le programme du nouveau Class40 Volvo164 va aussi pouvoir bien nous occuper avec notamment la Jacques Vabre cette année où l'objectif est le top 8 et la Route du Rhum 2022 avec un objectif de top 5 . Enfin, je ne doute pas que la course au large double mixte sera au programme 2028 des Jeux de Los Angeles. Et vous connaissez déjà nos intentions pour représenter fièrement la Belgique". Jonas Gerckens et Sophie Faguet ont décroché la médaille d'argent du championnat européen de course au large en double mixte à Venise en 2019 et à Gênes l'an dernier.