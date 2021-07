Pas de course aux médailles pour Maenhaut/Geurts, 15e avant la dernière régate en 49er FX

(Belga) Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont pris la 10e place de la 11e régate du skiff 49er FX des compétitions de voile des Jeux Olympiques de Tokyo, samedi sur le plan d'eau de Kamakura. Les Belges restent 15e au classement général.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts totalisent 113 points au général, à 24 points de la 10e place des Norvgiennes Ida Marie Nielsen et Marie Roenningen, la dernière qualificative pour la course aux médailles. Une course aux médailles que l'équipage belge est désormais certain de ne pouvoir disputer. Il reste en effet une régate au programme samedi et l'écart séparant Maenhaut/Geurts de la 10e place est trop important pour leur permettre d'espérer. La course aux médailles se tiendra lundi. Elle rassemblera les dix meilleurs et les points y seront doublés. Les Néerlandaises Annemiek Bekkering/Anette Duetz restent en tête avec 58 points, devant les Brésliennes Martine Grael/Kahena Kunze (60) et les Britanniques Charlotte Dobson/Saskia Tidey (65). (Belga)