Pas de deuxième manche pour Marchand, 50e à l'issue de la première, au slalom de Kitzbühel

(Belga) Armand Marchand a pris la 50e place de la première manche du slalom de Kitzbühel en Autriche. Le jeune Belge a signé un chrono de 52 secondes et 66/100e et n'a pu se qualifier pour disputer la seconde.

Le jeune Norvégien de 19 ans, Lucas Braathen (50.49) s'y est montré le plus rapide devant le Suisse Daniel Yule, 2e à 33/100e et deux Autrichiens Michael Matt (à 42/100e) et Marco Schwarz (à 60/100e) qui ont la lourde tâche à domicile de combler le vide laissé par le roi Marcel Hirscher, octuple vainqueur du gros globe, retraité depuis cet été. Après ses années marquées par les blessures et les opérations, le Thimistérien, 22 ans, avait retrouvé le cirque blanc le 24 novembre dernier à Levi, en Finlande. Il avait marqué des points dans les quatre premiers slaloms de la saison, signant une historique 5e place le 5 janvier à Zagreb, le meilleur résultat d'un skieur belge en Coupe du monde dans un slalom. La 2e manche est prévue à 13h30. (Belga)