Pas de joueurs français engagés en Russie ou au Bélarus en équipe de France

(Belga) Les joueurs, joueuses et staffs des équipes de France ne seront plus sélectionnables s'ils signent un contrat avec un club russe ou bélarusse, tant que le conflit ukrainien est en cours, a annoncé la fédération française de basket (FFBB) dans un communiqué lundi.

Les fédérations internationales sportives, dont la FIBA, ont décidé de l'exclusion des équipes nationales, des clubs et des sportifs russes des compétitions internationales, a rappelé la FFBB qui ne sélectionnera plus de joueurs, joueuses et staffs qui ont signé ou signeraient un contrat avec un club russe ou bélarusse tant que les mesures d'exclusion de toutes les compétitions internationales seront en vigueur. Cette décision intervient quelques jours après l'annonce des signatures des internationaux français Livio Jean-Charles (4 sélections) au CSKA Moscou et Louis Labeyrie (33 sélections) à Kazan, alors que, surtout, Thomas Heurtel, vice-champion olympique à Tokyo, va quitter le Real Madrid et serait en route vers le Zénith Saint-Pétersbourg. (Belga)