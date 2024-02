Pas de relais belge 4X100m 4 nages féminin à Doha

Neuf Belges disputeront dès lors ces Mondiaux en grand bassin jusqu'au 18 février. Les équipes de relais, entre autres, devaient tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il reste le relais 4X200m libre.

Si Camille Henveaux et Lotte Vanhauwaert disputeront ce relais, Valentine Dumont sera alignée sur 200m et 400m libre, Lucie Hanquet sur 1.500m libre, Grace Palmer sur 200m brasse, Alisée Pisane sur 800m et 1.500m libre, Roos Vanooterdijk sur 50m dos et 50m papillon et Fleur Vermeiren sur 50m brasse. Chez les messieurs, Lucas Henveaux est prévu sur 200m, 400m et 800m libre.

Ces Mondiaux de Doha, disputés à une période inédite, constituent le dernier championnat international avant les Jeux Olympiques de Paris. Pour l'heure, Valentine Dumont (200m et 400m libre), Roos Vanotterdijk (100m dos), Florine Gaspard (100 m brasse) et Lucas Henveaux (400m libre) ont leur billet en poche.