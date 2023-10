Pas de second succès pour Namur Capitale battu en Écosse

Namur Capitale s'est incliné 49-42 jeudi chez les Écossaises de Caledonia Gladiators en match comptant pour la 3e journée de la phase de poules (groupe G) de l'EuroCoupe féminine de basket. Dans le groupe L, Fribourg (Suisse) et Marjorie Carpréaux ont été sévèrement battues (101-68) chez les Françaises de La Roche Vendée.

En déplacement près de Glasgow, les Namuroises n'ont pas pu accrocher une seconde victoire après leur succès initial à Lisbonne. Namur n'a en effet disputé que deux rencontres jusqu'ici en raison du conflit au Proche Orient qui perturbe le calendrier en raison de la présence du club israélien de Ramla. Les Namuroises occupent désormais la deuxième place provisoire du groupe derrière leurs adversaires du jour.

Face aux Écossaises et dans une partie d'un assez faible niveau, Namur aura mené 49 secondes avant d'être constamment à la traîne. Revenues à 30-29 au repos, les Namuroises ont été progressivement décramponnées, payant cher leurs 23 pertes de balle et n'inscrivant que 13 petites unités en seconde période. Peyton Whitted (12 points, 13 rebonds mais 6 pertes de balle) et Laura Zelnyte (10 pts) ont été les meilleures réalisatrices dans le camp namurois.