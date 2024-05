Pas encore de retour en compétition programmé pour Kevin et Jonathan Borlée

Kevin et Jonathan Borlée, qui ont connu des problèmes physiques depuis le début de leur dernière saison professionnelle, n'ont pas encore programmé leur retour à la compétition. Les jumeaux l'ont indiqué lors de la présentation du premier épisode de "The Final Lap", un documentaire qui leur est consacré, samedi, au Centre National de Tubize.

"On voit au jour le jour, c'est difficile pour nous de programmer les deux semaines qui suivent. Physiquement, il y a parfois des tensions, parfois pas", a expliqué Jonathan Borlée. Leur présence à l'Euro à Rome (7-12 juin) semble compromise. Les deux frères se concentrent à 100% sur les Jeux Olympiques et ne veulent "plus prendre le risque comme on l'aurait fait à l'époque, parce qu'on sait que ça peut nous handicaper une ou deux semaines."

Le documentaire "The Final Lap", produit par Gilles Simonet, revient sur leur carrière à l'aide d'images d'archives et de nombreux témoignages. Les trois premiers épisodes seront diffusés sur Pickx+ à partir du 6 juin. Le dernier sera diffusé après les Jeux Olympiques, le dernier objectif des deux frères, et est donc encore à réaliser. "Le dernier épisode s'écrira jour après jour. Et tout le monde espère une belle fin", a souri Jonathan Borlée.