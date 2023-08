"Pas la même énergie que contre l'Espagne et l'Allemagne", déplore Louise Versavel

La Belgique a eu très difficile à entrer dans le match, se retrouvant menée de deux buts en un rien de temps. "Après le 2-1, on y a cru à nouveau et on s'est créé quelques occasions. On sentait qu'il y avait plus de stress de leur côté. A 3-1, on a pas lâché mais ça devenait très difficile", détaille l'attaquante.

"On avait pas la même énergie que face à l'Espagne et l'Allemagne", constate-t-elle sans pouvoir l'expliquer. "On a mis du temps à se réveiller, peut-être à cause du stress. Mais on a effectivement eu du mal à rivaliser aujourd'hui."