Pas satisfaite de son match, Delaere veut redresser la barre et croit en la qualification

"Je n'ai pas pu apporter ce que j'ai apporté pendant la préparation. C'était compliqué et c'est frustrant de ne pas pouvoir aider l'équipe", a expliqué mardi en conférence de presse la joueuse, qui veut désormais réagir après cette défaite inaugurale, que les Cats analyseront ce mardi après-midi avant la séance d'entraînement.

"Cela va peut-être nous permettre de jouer plus libérées et c'est peut-être le bon moment de les jouer. Mais il y aura aussi de la pression car nous ne pouvons pas nous permettre de nous incliner avec une grosse différence de points. Il faudra entamer ce match avec l'idée que nous pouvons gagner, à l'image de ce que nous avions montré en février", a encore analysé l'internationale en évoquant la courte défaite encaissée à Anvers lors du tournoi qualificatif olympique.

"Les Américaines présentent une autre équipe qu'à Anvers. On fera du mieux possible, en retrouvant notre identité. Elles sont très fortes offensivement, il faudra répondre présent défensivement. Offensivement, on devra miser sur notre vitesse. Nous sommes capables de les mettre en difficulté", a conclu Antonia Delaere, 30 ans jeudi.