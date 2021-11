Patinage artistique: Shoma Uno survole le trophée NHK

Le Japonais Shoma Uno a écoeuré la concurrence avec un programme libre époustouflant pour remporter le trophée NHK, comptant pour le circuit des Grands Prix de patinage artistique, samedi à Tokyo.

A moins de trois mois des Jeux olympiques d'hiver, Uno a rappelé avec éclat qu'il faudrait compter sur lui à Pékin pour l'or, et qu'il n'était pas la simple doublure de son compatriote Yuzuru Hanyu.

En l'absence du double champion olympique en titre, blessé, Uno, vice-champion olympique en 2018, a survolé le programme libre avec un score de 187,57 points.

Au classement final, il a devancé l'Américain Vincent Zhou de plus de 30 points avec un nouveau record personnel (290,15 pts).

"La première partie de mon programme libre a vraiment été très bonne, comme si j'étais à l'entraînement", s'est félicité Uno.

Vainqueur du premier Grand Prix de la saison, le Skate America, Zhou est passé cette fois complétement à côté de son programme libre (6e score) et a conservé de justesse sa 2e place (260,69 pts) devant le Sud-Coréen Cha Jun-hwan (259,60 pts).

"Je suis déçu après mon programme libre, mais je suis soulagé que cela se soit passé ici plutôt qu'en février à Pékin. Je n'ai pas m'entraîner beaucoup ces dernières semaines et cela s'est vu", a regretté Zhou.

Déjà en tête après le programme court, la Japonaise Kaori Sakamoto a confirmé sa domination dans le programme libre pour signer sa deuxième victoire consécutive dans le trophée NHK, après 2020.

Elle a devancé avec 223,34 points sa compatriote Mana Kawabe (205,44 pts) qui a pris la deuxième place finale malgré un programme libre crédité du 4e score de la soirée.

La troisième place est revenue à la Sud-Coréenne You Young (203,60 pts).

Pas de surprise non plus en couple: en tête à l'issue de la première journée, les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, champions du monde en titre, se sont nettement imposés.

Mishina et Galliamov ont signé leur deuxième victoire en Grand Prix avec un total de 227,28 points, devant leurs compatriotes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (213,27 pts) et les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (209,42 pts).

En danse, les champions du monde en titre russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont fini le week-end avec un total de 215,44 points. Ils ont signé leur quatrième succès en Grand Prix, devant les Américains Madison Chock et Evan Bates, 2e (210,78 pts) et les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (3e, 191,91 pts).

Les classements de la 2e dernière journée:

MESSIEURS

Classement du programme libre:

1. Shoma Uno (JPN) 187,57 points

2. Alexander Samarin (RUS) 171,33

3. Matteo Rizzo (ITA) 171,06

...

Classement final:

1. Shoma Uno (JPN) 290,15 points

2. Vincent Zhou (USA) 260,69

3. Cha Jun-hwan (KOR) 259,60

...

DAMES

Classement du programme libre:

1. Kaori Sakamoto (JPN) 146,78 points

2. You Young (KOR) 135,52

3. Alysa Liu (USA) 135,18

...

Classement final:

1. Kaori Sakamoto (JPN) 223,34 points

2. Mana Kawabe (JPN) 205,44

3. You Young (KOR) 203,60

...

COUPLES

Classement du programme libre:

1. Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov (RUS) 144,88 points

2. Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov (RUS) 137,49

3. Riku Miura/Ryuichi Kihara (JPN) 135,44

...

Classement final:

1. Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov (RUS) 227,28 points

2. Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov (RUS) 213,27

3. Riku Miura/Ryuichi Kihara (JPN) 209,42

...

DANSE

Classement du programme libre:

1. Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov (RUS) 129,11 points

2. Madison Chock/Evan Bates (USA) 124,76

3. Lilah Fear/Lewis Gibson (GBR) 115,48

...

Classement final:

1. Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov (RUS) 215,44 points

2. Madison Chock/Evan Bates (USA) 210,78

3. Lilah Fear/Lewis Gibson (GBR) 191,91

...