Patinage: "On savait qu'on n'était pas à 100%", expliquent Papadakis et Cizeron

Au lendemain de la perte de la couronne européenne qu'ils monopolisaient depuis cinq ans, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se sont ouverts sur les difficultés qu'ils traversent, entre période délicate pour elle et défi commun de rester pleinement engagés quand gagner devient une habitude, dimanche à Graz (Autriche).

Q: Comment avez-vous abordé cette compétition ?

GP: "On savait qu'on n'était pas à 100% de ce qu'on peut être d'habitude. On a essayé de faire tant bien que mal avec. J'ai vécu des trucs de la vie un peu difficiles il y a un an. Je me suis poussée, forcée (pour les surmonter). Et il y a eu un moment où j'ai commencé à être en surmenage mental et émotionnel. Janvier a été compliqué. Il y a eu un moment où je n'arrivais plus à m'entraîner. Je ne pouvais plus. J'avais envie de pouvoir, ce n'était pas un problème de motivation, mais mon corps ne répondait plus, j'avais envie de pleurer tout le temps, je faisais de l'anxiété, je sentais que j'étais fatiguée. C'est la première fois que ça m'arrive autant, c'était un peu difficile à accepter. Mais une fois que je l'ai accepté, ça s'est beaucoup calmé. Et j'ai eu la chance d'avoir Guillaume et les entraîneurs qui ont été super compréhensifs et qui m'ont dit: +Tu n'es pas obligée de t'entraîner, tu n'es pas obligée d'aller aux Championnats d'Europe, il n'y a personne qui te force+. Rien que le fait d'avoir cette conversation, ça m'a beaucoup aidée. C'est pour ça que ces championnats étaient vraiment importants émotionnellement, parce qu'on a failli ne pas venir, clairement."

Q: Comment envisagez-vous la suite de la saison ?

GC: "On va prendre du repos, deux semaines de vacances pour se ressourcer, laisser retomber la pression, se remplir d'énergie, se remettre en forme, physiquement, mentalement, pour pouvoir revenir prêt à se pousser pour les cinq semaines suivantes jusqu'aux Mondiaux (mi-mars à Montréal, ndlr). On sait ce qu'on a à faire, on a une équipe extrêmement compétente derrière nous, on n'est pas dans le flou artistique à se dire: +Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour remonter la pente ?+ Là, il y avait des circonstances particulières qui font qu'il y a eu une brèche et les Russes se sont infiltrés dedans avec toute leur énergie. Mais on sait de quoi on est capable. Même en s'étant peu entraînés, en n'étant pas au top de notre forme, en faisant quelques erreurs, on n'est pas si loin de gagner."

Q: Au bout de deux ans d'invincibilité, une partie de vous ne s'est-elle pas inconsciemment relâchée ?

GC: "Même si on est conscient du danger et qu'on n'a pas envie que ça arrive, c'est un peu inévitable. Il y une sorte de hargne de vouloir gagner qui vient de la défaite dont on a besoin en tant que compétiteurs. Si tu gagnes tout le temps, au bout d'un moment, tu ne la ressens plus. Et tu ne peux pas l'inventer. On est à un stade de notre carrière où on a déjà battu plein de records, on a gagné quatre, cinq fois... Le sentiment de normalité de nous voir gagner qu'a le public, on le ressent aussi et ce n'est pas bon pour le feu de l'athlète. Sur dix ans de carrière, il y a toujours des hauts et des bas. Là, c'est un petit bas, il n'y a rien de dramatique non plus, ça permet justement de rebondir."

Q: Retrouver une concurrence plus forte peut-il vous être profitable ?

GC: "C'est un boost. La compétition, ça apporte un adversaire, quelque chose contre lequel pousser. Quand tu pédales dans le vide, au bout d'un moment, tu t'essouffles pour rien. Alors que quand tu as un mur devant toi, tu pousses, et tu n'aurais jamais poussé aussi fort s'il n'y avait rien. Sentir cette pression, ce n'est pas nécessairement agréable mais c'est ça qui crée le feu de la compétition et l'envie de se pousser vraiment."

Q: Dans la perspective des JO-2022, les Mondiaux mi-mars seront une étape importante...

GP: "Là, clairement, je pense que les gens se disent: +Finalement, ils ne sont pas imbattables et il y a peut-être moyen de leur piquer le titre+. On en a beaucoup parlé avec les entraîneurs hier (samedi): on peut accepter de ne pas avoir pu être au mieux sur une compétition, mais il ne faut pas que ça commence à nous définir. Il faut que ça reste l'exception qui confirme la règle."

Propos recueillis par Elodie SOINARD.