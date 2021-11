Patinage: Papadakis et Cizeron prennent la main sur la danse rythmique

Pour leur première compétition internationale de premier plan depuis deux ans, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde de danse sur glace en quête d'or olympique dans trois mois à Pékin (4-20 février), ont obtenu le meilleur score de la saison en danse rythmique, à Turin (Italie) vendredi.

Au Grand Prix d'Italie, troisième des six étapes du prestigieux circuit du Grand Prix, Papadakis et Cizeron ont récolté 87,45 points au bout de leur danse rythmique, devant des tribunes très clairsemées. Ils ont devancé, de plus de deux points et demi, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (84,79), vice-champions du monde 2021, et les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (81,47), quadruples médaillés européens.

Le meilleur score de cette saison olympique était jusque-là les 85,65 points obtenus par les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier il y a une semaine au Skate Canada, deuxième des six étapes du circuit du Grand Prix.

Pour Papadakis et Cizeron eux-mêmes, il s'agit de leur note la plus haute au niveau international depuis leur retour à la compétition fin septembre, après plus de 600 jours sans.

"On a changé la deuxième musique du programme, et la chorégraphie un peu aussi, on a travaillé avec notre chorégraphe pour chorégraphier quelque chose de nouveau. Je pense que c'était (un programme) très propre, on a pris beaucoup de plaisir à travailler dessus, on l'a beaucoup amélioré", a estimé Papadakis.

Les vice-champions olympiques 2018, quadruples champions du monde (2015, 2016, 2018 et 2019) et quintuples champions d'Europe (2015-2019) patineront leur danse libre samedi.

Ils mettront ensuite le cap sur Grenoble dans deux semaines, pour leur deuxième Grand Prix de l'hiver, les 19 et 20 novembre.

La finale du Grand Prix, qui fera office de répétition générale avant les Jeux de Pékin, est elle programmée du 9 au 13 décembre à Osaka (Japon).

Papadakis et Cizeron, 26 ans tous les deux, sont réapparus sur la glace début octobre après vingt mois sans compétition, d'abord pour une épreuve nationale de début de saison, puis une semaine plus tard pour une compétition du circuit secondaire. Ils ont remporté les deux.

Avant ça, leur dernière sortie remontait à janvier 2020 aux Championnats d'Europe, à Graz (Autriche) : ils s'y étaient inclinés pour la première fois depuis les JO-2018, devancés par les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, devenus depuis champions du monde en leur absence en mars dernier.