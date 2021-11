Patinage: Papadakis et Cizeron prennent le large pour leur premier Grand Prix

Pour leur première compétition internationale de premier plan depuis deux ans, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde de danse sur glace en quête d'or olympique à Pékin (4-20 février), se sont largement imposés, samedi à Turin (Italie).

Au Grand Prix d'Italie, troisième des six étapes du prestigieux circuit du Grand Prix, le duo français, détenteur du meilleur score de la saison en danse rythmique depuis la veille, a signé ceux de la danse libre et du total.

Papadakis et Cizeron, 26 ans tous les deux, ont totalisé 220,06 points, à environ six points et demi de leur record personnel datant de novembre 2019. Mais plus de douze points devant les vice-champions du monde 2021 Madison Hubbell et Zachary Donohue (207,90), deuxièmes, et près de dix-huit devant les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (202,18), troisièmes.

Au bout de leur danse libre patinée sur l'Elégie de Gabriel Fauré jouée au violoncelle et au piano - avec un nouveau costume, robe dorée pailletée pour elle, haut rouge pour lui -, ils ont été récompensés de 132,61 points, à moins de quatre points de leur record personnel, et là aussi devant Hubbell/Donohue (123,11) et Stepanova/Bukin (120,71).

- A Grenoble dans deux semaines -

Jusque-là, les meilleures notes de l'hiver olympique qui s'ouvre étaient de 210,97 points pour le score total, et 125,96 points pour la danse libre.

Après Turin, les vice-champions olympiques 2018, quadruples champions du monde (2015, 2016, 2018 et 2019) et quintuples champions d'Europe mettront le cap sur Grenoble dans deux semaines pour leur deuxième Grand Prix de l'hiver, les 19 et 20 novembre.

La finale du Grand Prix, qui fera office de répétition générale avant les Jeux de Pékin, est elle programmée du 9 au 12 décembre à Osaka (Japon).

Papadakis et Cizeron sont réapparus sur la glace début octobre après vingt mois sans compétition, d'abord pour une épreuve nationale de début de saison, puis une semaine plus tard pour une compétition du circuit secondaire. Ils ont remporté les deux.

Avant ça, leur dernière sortie remontait à janvier 2020 aux Championnats d'Europe, à Graz (Autriche) : ils s'y étaient inclinés pour la première fois depuis les JO-2018, devancés par les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, devenus depuis champions du monde en leur absence en mars dernier.