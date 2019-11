Patinage: Samarin, premier Russe vainqueur de la Coupe de Russie depuis dix ans

Alexander Samarin est devenu le premier Russe depuis Evgeni Plushenko en 2009 à remporter la Coupe de Russie, 5e et avant-dernière épreuve du Grand Prix ISU, samedi à Moscou: déjà leader après le programme court, le vice-champion d'Europe 2019 a également dominé le libre.

Samarin a démarré en trombe son programme libre avec une combinaison quadruple lutz-triple boucle piquée, avant d'enchaîner six triples dont deux triples Axel.

Avec un total de 264,45 points, il précède Dmitri Aliev (259,88 pts), vice-champion d'Europe 2018, et Makar Iniatov (252,87 pts), pour ses grands débuts sur le Grand Prix, déjà 2e et 3e après le court.

Ce dernier a commis une erreur qui lui a été fatale, lorsqu'il a tenté un triple salchow qui s'est transformé en simple.

C'est la deuxième fois dans l'histoire de la compétition que le podium de la Coupe de Russie est 100% russe.

Chez les dames, le pouvoir a changé de main par rapport à la veille: le phénomène Alexandra Trusova, 15 ans et double championne du monde juniors (2018, 2019), a doublé au classement la double championne du monde (2016, 2017) et vice-championne olympique 2018 Evgenia Medvedeva, en tête après le court. La pépite de Riazan s'est du même coup qualifiée pour la grande finale du Grand Prix, organisée à Turin en décembre.

Trusova, grâce à un programme d'un très haut niveau sur la musique de "Games of Thrones", qui a largement compensé deux petites erreurs --sur son premier quadruple et à la réception d'une combinaison triple Lutz-triple boucle--, totalise 234,47 points. Elle précède Medvedeva (225,76 pts) et l'Américaine Mariah Bell, 3e loin derrière (205,67 pts).

En couples, Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii, médaillés de bronze aux Championnats d'Europe 2019, ont conservé leur première place conquise la veille après le programme court.

Les deux plus jeunes concurrents du plateau en couples, âgés respectivement de 17 et 19 ans, précèdent avec 229,48 points un autre duo russe, composé de Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, double champion d'Europe 2017/2018 (216,77 pts). Les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nolan Seegert s'invitent sur le podium avec 186,16 points, leur premier sur le Grand Prix.

En danse, le podium resté inchangé par rapport à celui à l'issue du programme court: la paire Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, vice-championne du monde 2019, s'impose avec un total de 212,15 points.

Elle devance les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (207,64) et les Espagnols Sara Hurtado et Kiril Khaliavin pointent en troisième position (185,01 pts).

Classement final de la Coupe de Russie, comptant pour le Grand Prix ISU:

Messieurs:

1. Alexander Samarin (RUS) 264,45 pts

2. Dmitri Aliev (RUS) 259,88

3. Makar Ignatov (RUS) 252,87

...

Dames:

1. Alexandra Trusova (RUS) 234,47 pts

2. Evgenia Medvedeva (RUS) 225,76

3. Mariah Bell (USA) 205,67

...

Couples:

1. Alexandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii (RUS) 229,48 pts

2. Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov (RUS) 216,77

3. Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert (GER) 186,16

...

Danse:

1. Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov (RUS) 212,15 pts

2. Piper Gilles-Paul Poirier (CAN) 207,64

3. Sara Hurtado-Kiril Khaliavin (ESP) 185,01

...