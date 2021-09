Un sabotage? Notre médaillé d'or découvre sa chaise DÉTRUITE juste avant la course

C'est une histoire totalement incroyable qui est arrivée à Peter Genyn. Le Belge a remporté la médaille d'or sur 100M en catégorie T51 aux Jeux Paralympiques mais il s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne puisse pas prendre le départ. Pour cause : sa chaise de course avait été sabotée, dit-il.

Peter Genyn est à nouveau champion paralympique en classe T51. Le sprinteur en chaise roulante, âgé de 44 ans, a mené la course de bout en bout vendredi à Tokyo. Il a expliqué à l'issue de celle-ci que sa chaise avait été sabotée avant le sprint. "Quarante-cinq minutes avant le départ, j'avais trois pneus crevés et un volant inutilisable", a-t-il confié, incrédule.

"C'est un soulagement énorme", a commenté Peter Genyn après sa course. "C'est pour cette médaille d'or que tu travailles autant, pendant toutes ces années. Je suis directement bien parti. J'ai su assez rapidement que c'était bon."

"Mais je n'étais pas aussi confiant avant la course. Toni (Piispanen, médaillé d'argent, NDLR)) était très bon et il ne fallait pas sous-estimer Roger (Habsch, médaillé de bronze, NDLR). Je savais que j'avais des chances, mais on n'est jamais sûr de rien."

L'athlète est revenu en détail sur la manœuvre de sabotage dont il a été victime. "Je suis arrivé au stade 45 minutes avant mon échauffement. Et j'ai découvert ma chaise avec trois pneus crevés et un volant endommagé. Heureusement que tout le monde est resté calme autour de moi car je me suis effondré quand j'ai vu ma chaise. C'était affreux. Quelques Néerlandais et des membres du service technique du stade sont venus m'aider. Nous avons récupéré quelques pièces d'autres chaises. On a assemblé des éléments avec du tape et tout est rentré dans l'ordre juste à temps. La chaise n'était pas parfaite, mais c'était suffisant. Je n'ai jamais vécu de chose pareille et je n'ai jamais entendu de truc pareil, pas même chez les valides. C'est du jamais vu."

"Je tiens à remercier tout le monde car j'ai un moment cru que je n'allais pas pouvoir courir. Je ne sais pas quel est l'abruti qui a fait cela, mais l'incident ne m'a rendu que plus fort. Je vais maintenant savourer cette médaille. Il n'y a que trois ans avant les Paralympiques de Paris et je veux être de la partie."

Peter Genyn empoche sa deuxième médaille à Tokyo après avoir décroché l'argent sur le 200 mètres mardi.