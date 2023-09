Petit, éliminée au premier tour : "Je perds encore une fois sur une erreur au sol"

"Je suis déçue et fâchée sur moi-même", a-t-elle confié à Belga au terme de sa journée. "Je savais que l'Espagnole était forte au sol et niveau retournement, mais que debout, je pouvais au moins faire jeu égal avec elle. J'étais donc sur mes gardes, mais à un moment donné, on s'est retrouvé au sol et alors que je m'attendais à ce qu'elle exécute un retournement, elle est partie en clé de bras et je ne l'ai pas vu venir. Du coup, j'ai malheureusement dû taper pour abandonner. Je perds encore une fois sur une erreur, et sur une erreur au sol. Je dois être plus lucide. J'étais trop focalisée sur le retournement et il faut être concentrée sur tout. J'aurais dû me relever plus vite".

Loïs Petit ne compte en tout cas pas baisser les bras après cette défaite. Elle va remettre son ouvrage sur le métier, avec l'espoir de rebondir début novembre lors des championnats d'Europe à Montpellier