Petra Vlhova remporte le slalom de Kranjska Gora

L'Américaine AJ Hurt, 23 ans, 3e à 87/100es, décroche son premier podium en Coupe du monde.

Dans la matinée, Mikaela Shiffrin n'avait pu aller au bout de la première manche et avait été éliminée. La piste de la station slovène ne réussit décidément pas à l'Américaine aux 93 victoires en Coupe du monde. Mikaela Shiffrin était déjà sortie de la trajectoire l'an dernier et avait dû, samedi, se contenter de la 9e place dans le slalom géant.

Côté belge, Axelle Mollin, 22 ans, n'était pas allée non plus au bout de son slalom lors de la première manche et avait été éliminée aussi.