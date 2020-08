PGA - L'Américain Johnson en tête du Northern Trust, carte record pour Scheffler

(Belga) Grâce à un splendide deuxième tour en 60 coups, 11 sous le par, Dustin Johnson a pris la tête du Northern Trust, tournoi du circuit américain de golf dôté de 9,5 millions de dollars, vendredi, sur le parcours TPC Boston à Norton.

Johnson a réussi sept birdies et deux eagles. Avec un total de 127, l'Américain de 36 ans compte deux coups d'avance sur l'Australien Cameron Davis et sur son compatriote Scottie Scheffler. Ce dernier a rendu une carte de 59, 12 sous le par. Il n'est que le 12e joueur à boucler un tour en moins de 60 coups dans la longue histoire du circuit américain. Scheffler, 24 ans, est le deuxième plus jeune joueur à réussir un tel score sur le circuit. Et il a terminé à un coup seulement du 58 de légende, record absolu de la PGA, réussi en 2016 par Jim Furyk au dernier tour du Travelers Championship. Tiger Woods et le Nord-Irlandais Rory McIlroy ont passé de justesse le cut, avec des tours respectivement de 71 et 70. Ils occupent la 58e place, à 12 coups de Johnson. Justin Thomas, le N.1 mondial, est lui 20e. . Classement après le 2e tour (par 71): 1. Dustin Johnson (USA) 127=67-60 -15 2. Scottie Scheffler (USA) 129=70-59 . Cameron Davis (Aus) 129=64-65 4. Danny Lee (N-Z) 130=66-64 . Louis Oosthuizen (AfS) 130=65-65 . Harris English (USA) 130=64-66 7. Kevin Kisner (USA) 131=65-66 . Russell Henley (USA) 131=64-67 9. Si Woo Kim (CdS) 132=68-64 . Daniel Berger (USA) 132=66-66 . Matthew Wolff (USA) 132=65-67 ... 20. Justin Thomas (USA) 135=68-67 29. Jon Rahm (Esp) 136=69-67 58. Rory McIlroy (IdN) 139=69-70 . Tiger Woods (USA) 139=68-71 (Belga)