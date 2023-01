PGA Tour - Chris Kirk prend la tête du Sony Open après le 2e tour

(Belga) Chris Kirk a pris la tête du Sony Open de golf, épreuve du PGA Tour dotée de 7.900.000 dollars, après le deuxième tour vendredi à Honolulu à Hawaï.

L'Américain a réalisé un tour en 65 coups avec six birdies et un bogey. Avec un total de 129 coups, onze sous le par, Kirk, 37 ans, compte un coup d'avance sur ses compatriotes J.J. Spaun et Taylor Montgomery qui se partagent la 2e place. Classement après le 2e tour: 1. Chris Kirk (USA) 129=64-65 -11; 2. J.J. Spaun (USA) 130=66-64, Taylor Montgomery (USA) 130=64-66; 4. Hayden Buckley (USA) 131=67-64, David Lipsky (USA) 131=65-66; 6. Ben Taylor (Ang) 132=66-66, Austin Eckroat (USA) 132=66-66, S.H. Kim (CdS) 132=65-67; 9. Stephan Jaeger (All) 133=67-66, J.T. Poston (USA) 133=67-66, Kevin Yu (Tai) 133=67-66, Maverick McNealy (USA) 133=66-67, Denny McCarthy (USA) 133=65-68, Ben Griffin (USA) 133=65-68, Brendon Todd (USA) 133=65-68, (Belga)