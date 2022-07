PGA Tour - J.T. Poston conforte sa première place au John Deere Classic

(Belga) L'Américain J.T. Poston a creusé l'écart en tête du John Deere Classic, tournoi de golf du PGA Tour doté de 7,1 millions de dollars, à l'issue du deuxième tour, vendredi, sur le parcours de Deere Run à Silvis, dans l'Illinois.

Poston a réussi un tour en 65 coups, six sous le par, après sept birdies et un bogey. Avec son total de 127, il compte quatre coups d'avance sur son compatriote Denny McCarthy. L'Autrichien Matthias Schwab, l'Argentin Emiliano Grillo et les Américains Christopher Gotterup et Chris Naegel suivent à cinq coups. L'Américain Lucas Glover, tenant du titre, n'a pas passé le cut. (Belga)