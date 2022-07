PGA Tour - J.T. Poston conserve la tête du John Deere Classic

(Belga) L'Américain J.T. Poston a conservé la tête du John Deere Classic, tournoi de golf du PGA Tour doté de 7,1 millions de dollars, à l'issue du troisième tour, samedi, sur le parcours du Deere Run à Silvis, dans l'Illinois.

Poston a rendu une carte de 67, soit quatre sous le par, après un eagle, quatre birdies et deux bogeys. Avec un total de 194, 19 sous le par, il compte trois coups d'avance sur l'Argentin Emiliano Grillo et les méricains Scott Stallings et Denny McCarthy. L'Anglais Callum Tarren suit à quatre coups.