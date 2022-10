PGA Tour - Le PGA Tour annonce quatre nouveaux tournois "élevés" avec une grosse dotation pour 2023

(Belga) Le PGA Tour, le circuit de golf américain, a annoncé mercredi quatre tournois supplémentaires "élevés" qui auront une dotation de 20 millions de dollars et des apparitions garanties des meilleurs joueurs.

Dans le cadre de la réponse à la menace posée par LIV Golf, le circuit financé par le fonds souverain de l'Arabie saoudite, les meilleurs joueurs du PGA Tour se sont engagés à s'affronter au moins vingt fois par an. Ces vingt événements comprennent les quatre tournois du Grand Chelem, le Players Championship, douze tournois élevés du PGA Tour, dont huit avaient déjà été dévoilés, et trois autres épreuves choisies par les joueurs. Les quatre tournois "élevés" annoncés mercredi sont le WM Phoenix Open, le RBC Heritage, le Wells Fargo Championship et le Travelers Championship. Le RBC Heritage se tient tout de suite après le Masters, tandis que le Travelers Championship se joue la semaine après l'US Open. Ces quatre tournois bénéficieront de ce statut "élevé" uniquement en 2023. Quatre autres tournois pourraient hériter de ce rang en 2024. (Belga)