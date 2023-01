PGA Tour : Le Sud-Coréen Si-woo Kim s'adjuge le Sony Open à Hawaï

(Belga) Le Sud-Coréen Si-woo Kim, auteur de deux birdies aux deux derniers trous, a remporté au finish le Sony Open, son quatrième titre sur le circuit nord-américain PGA, dimanche à Honolulu à Hawaï dans ce tournoi doté de 7,9 millions de dollars.

Le golfeur de 27 ans, qui avait à ce moment-là un coup de retard sur l'Américain Hayden Buckley, en tête depuis la veille, a de fait rendu la meilleure carte de ce quatrième et dernier tour (64) avec huit birdies réussis pour deux bogeys commis, pour totaliser - 18. Cette victoire en USPGA survient après celles décrochées au Wyndham Championship en 2016, au Players Championship en 2017 (la plus prestigieuse) et à l'American Express en 2021. (Belga)