PGA Tour - Ryan Brehm remporte l'Open de Porto Rico

(Belga) Ryan Brehm a remporté l'Open de Porto Rico de golf (PGA Tour/3.700.000 dollars) dimanche. Il s'agit de sa première victoire sur le prestigieux circuit PGA.

Brehm, 35 ans, a validé sa victoire avec un dernier tour en 67 coups. Avec un total de 268 coups, vingt sous le par, il s'impose avec six coups d'avance sur son compatriote Max McGreevy. Les Américains Brandon Wu et Tommy Gainey se partagent la troisième place à sept coups de Brehm. Classement final: 1. Ryan Brehm (USA) 268=66-67-68-67 -20 2. Max McGreevy (USA) 274=70-64-71-69 3. Brandon Wu (USA) 275=69-69-68-69 Tommy Gainey (USA) 275=69-67-69-70 5. Callum Tarren (Ang) 276=70-65-71-70 Chad Ramey (USA) 276=69-68-68-71 7. Nate Lashley (USA) 277=69-72-69-67 Cameron Percy (Aus) 277=72-68-71-66 Vaughn Taylor (USA) 277=68-72-69-68 Kevin Yu (Tai) 277=73-66-70-68 Matthias Schwab (Aut) 277=70-66-72-69 Brice Garnett (USA) 277=70-68-69-70 Jim Herman (USA) 277=76-66-66-69 Christopher Gotterup (USA) am. 277=68-68-70-71 (Belga)