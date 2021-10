PGA Tour - Thomas Detry 22e du Championnat des Bermudes, victoire pour Lucas Herbert

(Belga) Thomas Detry a terminé à la 22e place finale du Championnat des Bermudes de golf (PGA Tour/6.500.000 dollars) à l'issue du quatrième et dernier tour disputé dimanche sur le parcours du Port Royal Golf Club de Southampton aux Bermudes. L'Australien Lucas Herbert, 57e mondial, a décroché son premier titre sur le circuit nord-américain.

Dimanche, le Bruxellois a rendu une carte de 70, un sous le par, après quatre birdies pour trois bogeys. Avec un total de 277 coups, il termine à huit longueurs de Lucas Herbert. L'Australien, auteur dimanche d'une carte de 69 et terminant les 72 trous à 269 coups (-15), devance d'un coup le vainqueur du Masters 2018 Patrick Reed et le Néo-Zélandais Danny Lee. Le golfeur de 25 ans a déjà remporté deux titres sur le Tour européen, le Dubai Desert Classic l'année dernière et l'Irish Open en juillet dernier. (Belga)