PGA Tour - Thomas Detry fait un bond au classement à Las Vegas

(Belga) Avec un troisième tour en 65 coups, Thomas Detry est passé de la 61e à la 23e place du Shriners Children's Open de golf (PGA Tour/8 millions de dollars) qui se déroule à Las Vegas, aux États-Unis.

Le Bruxellois, qui avait fortement chuté au classement le deuxième jour en passant de la 4e à la 61e place avec une carte de 73 coups, a livré un parcours sans faute en 65 coups le troisième jour, avec six birdies. Avec un score total de 203 coups, dix sous le par, il a gagné 38 places et s'est installé au 23e rang. Au classement, Detry compte neuf coups de plus que l'Américain Patrick Cantlay, le numéro quatre mondial, qui a réalisé son tour en 60 coups. (Belga)