PGA Tour - Thomas Pieters a manque de peu le cut au Genesis Invitational à Pacific Palisades

(Belga) Le deuxième tour en 71 coups de Thomas Pieters n'a pas permis au N.1 belge de franchir le cut au Genesis Invitational de golf, une épreuve du PGA Tour doté de 12 millions de dollars, vendredi sur le parcours Riviera à Pacific Palisades, en Cafornie.

Pieters, qui avait rendu une première carte de 73 (+2), termine à la 89e place. Après un birdie au trou N.1, le 31e mondial a dû inscrire deux bogeys aux N.2 et 7. Il a ensuite réussi deux birdies aux 10 et 11 et un autre bogey au 14. Le vainqueur du dernier Abou Dhabi Championship n'a pas réussi ensuite à améliorer son score. Son "par" du jour le fait échouer à deux coups du cut. Le Chilien Joaquin Niemann reste leader. Il a rendu pour la 2e journée consécutive une carte de 63. Son total de 126 (-16) lui permet de devancer de deux coups l'Américain Cameron Young. L'Américain Justin Thomas est troisième à cinq coups. (Belga)