PGA Tour - Thomas Pieters ne passe pas le cut au Players Championship

86e après un premier tour en 73 coups, Pieters, 30 ans, a manqué son deuxième tour en rendant une carte de 78 coups avec un birdie, cinq bogeys et un double bogey. Avec un total de 151 coups, sept au-dessus du par, ne passe pas le cut avec une 108e place. Les Américains Sam Burns et Tom Hoge se partagent la tête avec un total de 137 coups, sept sous le par, ils comptent deux coups d'avance sur leur compatriote Harold Varner et le Sud-Africain Erik Van Rooyen, auteur du meilleur score du jour en 67 coups.