PGA Tour - Tom Hoge et Sahith Theegala remportent le QBE Shootout

(Belga) Les Américains Tom Hoge et Sahith Theegala ont remporté le QBE Shootout à l'issue du troisième et dernier tour de cette compétition non officielle du PGA Tour, le circuit nord-américain professionnel de golf, dotée de 3,8 millions de dollars, disputé sur le parcours du Tiburon golf club de Naples, dimanche en Floride.

Hoge et Theegala ont inversé la tendance en parvenant à dépasser, à la faveur d'un dernier tour ponctué en 62 coups, la paire composée des Américains Charley Hoffman et Ryan Palmer. Hoge et Theegala terminent avec 34 coups sous le par, soit un coup de moins que Hoffman et Palmer, pourtant en tête à l'issue des deux premiers tours. Ce dernier tournoi de l'année 2022 du PGA Tour, qui ne compte pas pour le classement du tour américain, a été disputé par douze binômes. Les joueuses Nelly Korda et Lexi Thompson, deux cadors du circuit féminin, ont pris par à la compétition. (Belga)