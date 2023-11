Philadelphie met fin à la belle série d'Oklahoma City

Dans une rencontre où les deux équipes se sont rendus coup pour coup, les Sixers ont eu le dernier mot grâce notamment à Joel Embiid, qui a flirté avec le triple-double avec 35 points, 11 rebonds et 9 assists, et Tyrese Maxey (28 points). Du côté d'Oklahoma City, les 33 points de Chet Holmgren et les 31 points Shai Gilgeous-Alexander n'ont pas suffi pour signer un septième succès de suite. Le Thunder reste néanmoins deuxième de la Conférence Ouest et Philadelphie reste 4e de la Conférence Est.

Dans les autres matches de la soirée, Utah s'est imposé 105-100 contre la Nouvelle-Orléans qui connait un coup d'arrêt après trois victoires consécutives. Les Los Angeles Clippers ont aligné une deuxième victoire de rang en venant à bout de Dallas (107-88) et les Los Angeles Lakers l'ont emporté 115-121 sur le parquet de Cleveland.