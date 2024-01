Philip Mestdagh prolonge pour une saison à Arka Gdynia en Pologne

Pour sa première année, Philip Mestdagh a atteint les 8es de finale de l'EuroCoupe FIBA, éliminé par Venise au début du mois et occupe la 3e place en championnat à un point des deux leaders, Polkowice et Gorzow, après 17 journées, restant en course pour une qualification en Euroligue la saison prochaine. Gdynia est toujours en lice aussi en quarts de finale de la Coupe de Pologne.

Philip Mestdagh avait quitté Courtrai la saison dernière. Le coach yprois, 61 ans, s'offrait ainsi une seconde expérience à l'étranger après un premier essai à Saint-Amand-les-Eaux en France (interrompu par des problèmes de santé) à l'issue des Jeux Olympiques de Tokyo durant l'été 2021, son dernier évènement à la tête des Belgian Cats, 7es et quarts de finaliste.