Picard préférée à Sotgiu pour le tournoi de qualification olympique

Les Red Panthers, vice-championne d'Europe en titre et quatrièmes mondiales, se déplaceront en Espagne avec un statut de favorites. Après deux échecs dans la course à la qualification pour les Jeux de 2016 et 2021 ne pas parvenir à se hisser sur le podium du tournoi constituerait une immense désillusion.

Seize joueuses présentes à l'Euro cet été seront du voyage à Valence. Les revenantes se nomment Ballenghien, Picard, 'T Serstevens, Hillewaert, Duquesne et Bonami, qui a crevé l'écran en inscrivant un triplé mercredi soir face à l'Allemagne, lors du premier match des Young Red Panthers à la Coupe du Monde juniores au Chili.