Pieter Devos meilleur Belge au Grand Prix du Global Champions Tour

La Française Ines Joly et Ambassador Z ont remporté la dixième manche du Global Champions Tour d'équitation, samedi, à Monaco. Seuls deux cavaliers ont réussi un sans-faute au premier tour et ont pu disputer le barrage.

Joly y a réussi un nouveau sans-faute, alors que l'Autrichien Max Kühner (Up too Jacco Blue) a été plus rapide mais en commettant une faute au saut. Une autre Française, Nina Mallevaey (Dynastie de Beaufour) a terminé troisième avec un point de pénalité au premier tour.

Pieter Devos et Casual DV Z ont fait tomber une barre au premier tour et terminent neuvièmes. Wilm Vermeir et IQ van 't Steentje sont 17es après avoir fait tomber deux barres. Niels Bruynseels (Orig vd Vosberg) a terminé 25e avec 13 points de pénalité.