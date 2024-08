Pieter Devos troisième du GCT-Grand Prix, Harry Charles s'impose avec un étalon belge

En selle sur Toupie, une jument de 17 ans, Pieter Devos a terminé troisième du Grand Prix de Londres, douzième épreuve du Global Champions Tour, dimanche. Dans un barrage à 1m60, il a été près de deux secondes plus lent que l'Anglais Harry Charles, 25 ans, et son étalon belge Sherlock. L'Allemand Christian Kukuk a terminé deuxième avec Just Be Gentle, à 24/100es.