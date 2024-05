Play-offs NBA: Cleveland domine Orlando lors du match 7, cap sur Boston

Défaits au premier tour l'an dernier par les New York Knicks, les Cavaliers ont remporté leur première série de play-offs depuis 2018 et la dernière saison de LeBron James, qui avait échoué cette année-là en finale NBA face aux Golden State Warriors.

Le nouveau patron dans l'Ohio s'appelle désormais Donovan Mitchell. Arrivé en 2022 en provenance du Jazz d'Utah, Mitchell (27 ans) a été déterminant lors de cette série indécise, la dernière du premier tour à s'achever, et particulièrement solide lors des deux derniers matches.

Après ses 50 points lors du match 6 perdu à Orlando vendredi, Mitchell a compilé dimanche 39 points et 9 rebonds.

"On a travaillé dur et on est récompensés. Nous devons rester concentrés et continuer à croire en ce que l'on fait", a-t-il lancé au micro du diffuseur ABC.