Play-offs NBA: "Jouer le titre n'a jamais été un doute" pour Minnesota, assure Gobert à l'AFP

"On est conscients de la difficulté du challenge mais aussi de notre potentiel", explique dans un entretien accordé à l'AFP le Français Rudy Gobert, opposé à partir de samedi avec Minnesota à Denver en demi-finale de conférence Ouest des play-offs NBA. Les Timberwolves et leur pivot français ont marqué les esprits en balayant Phoenix au premier tour (4-0) et se présentent en candidats au titre.

QUESTION: Votre succès 4 à 0 contre Phoenix au premier tour a marqué les esprits... REPONSE: "Ca n'a pas été aussi facile que ça, chaque match a été une bataille. Je suis vraiment fier de la manière dont le groupe s'est battu. Pour nous cette série était un bon test, contre une équipe qui a trois futurs +hall of famers+ (Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal), avec énormément de talent. Le plus gros test était de savoir si on allait rester concentrés après les deux premiers matches. Cette saison, notre talon d'Achille a été l'inconstance. On a gagné en maturité au fil de la saison, et on a confirmé ça dans cette série de play-offs." Q: Cette série vous place-t-elle parmi les favoris pour le titre?

R: "Dans nos têtes, depuis le premier jour du camp d'entraînement (été 2023), notre objectif c'est de jouer le titre, ça n'a jamais été un doute pour nous. On est conscients de la difficulté du challenge mais aussi de notre potentiel." Q: Quelles seront les clefs de l'affrontement à venir contre Denver et Nikola Jokic, sur qui vous serez beaucoup amené à défendre? R: "C'est un super challenge pour nous. Ils sont champions en titre et ce n'est pas par hasard. C'est une très grosse équipe qui sait très bien jouer ensemble, qui est très bien coachée, avec une vraie identité. Jokic, c'est bientôt le triple MVP et c'est mérité. Il représente un gros challenge individuel et collectif. On va essayer de le faire travailler le plus possible, de lui rendre la vie la plus difficile possible. On a plein d'options. On a la chance d'avoir une équipe qui a beaucoup de taille, c'est une de nos forces, et on sera capables de s'adapter de plusieurs manières différentes."