Play-offs NBA: Minnesota et Edwards frappent d'entrée à Denver

Les Wolves enchaînent, et n'ont toujours pas perdu un match lors de ces play-offs, où Anthony Edwards (43 points, 7 rebonds) s'affirme comme l'un des meilleurs joueurs NBA à 22 ans.

Après avoir satellisé les Phoenix Suns de Kevin Durant au premier tour, les Minnesota Timberwolves sont venus tordre le bras du champion en titre, dans sa salle, à l'issue d'un bras de fer qui annonce une série haletante entre le 2e (Denver) et 3e (Minnesota) de la saison régulière à l'Ouest.

Le pivot français Rudy Gobert, essentiel en défense, le plus souvent contre Aaron Gordon, a aussi contribué au succès des siens, avec six points et 13 rebonds.

Les Wolves ont attaqué fort pour mener 14-2, avant que Denver ne reprenne ses esprits pour mener 25-23 à la fin du premier quart-temps.