Play-offs NHL: les New York Islanders se reprennent face à Tampa Bay

Les New York Islanders, menés deux victoires à zéro par Tampa Bay en finale de la conférence Est des play-offs NHL, sont revenus dans la course après leur victoire 5-3 dans le match N.3, vendredi à Edmonton.

L'Américain Brock Nelson et le Canadien Anthony Beauvillier ont été les auteurs chacun d'un but et d'une passe décisive pour les New Yorkais, qui avaient été littéralement corrigés lors du premier match de cette série (2-8) avant d'être battus in extremis lors du match N.2 (1-2).

Les Islanders se devaient donc de réagir rapidement pour rester dans la course et grâce notamment à leur gardien, le Russe Semyon Varlamov, qui a arrêté pas moins de 34 tirs, ce match a pris une toute autre tournure que les deux précédents.

"C'est une grande victoire pour nous après avoir été menés deux à zéro. Nous avions besoin de jouer tels que les Islanders savent le faire, c'est-à-dire en étant implacables, physiques et présents d'un bout à l'autre du terrain", a confié Beauvillier après le match.

Face à eux, Tampa Bay a joué sans son attaquant Alex Killorn, suspendu après avoir frappé par derrière Nelson lors du précédent match, ni surtout sans son meilleur marqueur lors de ces play-offs, le Canadien Brayden Point, blessé.

Résultat du match de finale de conférence Est disputé vendredi:

CONFÉRENCE EST

. New York Islanders bat Tampa Bay 5 à 3

Tampa Bay mène deux victoires à une

A venir:

Match N.4, 13 septembre

Match N.5 (si besoin), 15 septembre

Match N.6 (si besoin), 17 septembre

Match N.7 (si besoin), 19 septembre

CONFÉRENCE OUEST

. Las Vegas bat Dallas 3 - 0

Dallas mène deux victoires à une