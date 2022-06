Plongeon : les Chinois Wang et Cao champions du monde du 3 m synchronisé

Les Chinois Yuan Cao et Zongyuan Wang engagés en plongeon synchronisé, le 26 juin 2022 à Budapest ATTILA KISBENEDEK

Le duo chinois Zongyuan Wang et Yuan Cao a remporté le titre de champion du monde en plongeon synchronisé au tremplin de 3 mètres, dimanche à Budapest.

Avec un score de 459,18 points, les Chinois ont devancé les Britanniques Jack Laugher et Anthony Harding (451,71) et les Allemands Lars Rudiger et Timo Barthel (406,44).

Le duo français Alexis Jandard et Jules Bouyer a pris la cinquième place avec une note de 375.54 à l'issue des six plongeons.

Wang avait déjà remporté le titre olympique en plongeon synchronisé à Tokyo à l'été 2021, à cette même hauteur, mais avec un autre compatriote, tandis que Cao Yuan avait été sacré champion du monde en 2019, là aussi avec un autre équipier.