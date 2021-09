Port of Antwerp Night Marathon - Ramdan Snoussi et Elke Heirman gagnent le semi-marathon

(Belga) Ramdan Snoussi et Elke Heirman ont remporté samedi le semi-marathon lors de la première édition de la Port of Antwerp Night Marathon.

La course a été très serrée chez les hommes. Snoussi, 33 ans, s'est imposé en 1h09:25, le deuxième, Rik Thijs finissant dans le même temps. Evert Feyaerts s'est classé troisième en 1h10:58. Chez les dames, Heirman, 38 ans, a dominé l'épreuve en 1h22:31. Elle a devancé Monique Verschuure (1h24:57) et Wendy Lenaert (1h25:06). Le marathon complet, qui vaut comme championnat de Belgique, se disputera plus tard en soirée. (Belga)