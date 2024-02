Portland et Camara battus par Minnesota, les Bucks toujours à la peine

Boston, vainqueur à Brooklyn, et Minnesota, qui l'a emporté à Portland chez Toumani Camara, ont conforté mardi leurs places de leaders des Conférences Est et Ouest en NBA.

A l'Ouest, les Timberwolves affichent désormais 38 victoires et 16 défaites en allant gagner 109-121 à Portland, avec 41 points d'Anthony Edwards, et un double-double de Rudy Gobert (16 points, 15 rebonds). Dans les rangs de Portland, Toumani Camara a inscrit 14 points (3/5 à 2pts, 2/2 à 3 pts, 2/2 aux lancers) et pris 4 rebonds en 22 minutes de jeu (pour 2 assists, 2 pertes de balle et 4 fautes personnelles.

Leader à l'Est avec le meilleur bilan de la NBA (42 victoires-12 défaires), Boston a remporté une cinquième victoire de rang 110-118 chez les Nets de Brooklyn, grâce à Jayson Tatum (41 points, 14 rebonds.

Toujours à la peine malgré l'arrivée de leur nouvel entraîneur Doc Rivers, les Bucks ont sombré face à Miami 123-97. Avec six joueurs à 12 points ou plus, et une adresse redoutable à trois points (19/40, soit 47,5% de réussite), les Floridiens ont fait plier Giannis Antetokounmpo (23 points, 11 rebonds, 8 passes) et les siens, troisièmes à l'Est, et qui ont seulement remporté quatre de leurs dix derniers matches.

Malgré Domantas Sabonis (35 points, 18 rebonds, 12 passes, 3 contres), les Kings de Sacramento sont repartis de Phoenix avec une défaite 130-125. Les Suns, cinquièmes de la conférence Ouest, ont pu compter sur Kevin Durant (28 points, 11 rebonds) et Devin Booker (25 points, 9 passes).