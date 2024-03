Portland et Toumani Camara battus à la Nouvelle-Orléans

Camara a joué 34 minutes dans le cinq de base des Blazers. Le Bruxellois a inscrit 11 points, avec notamment un dunk rageur sur Jonas Valanciunas en début de match, en plus de 6 rebonds, 1 assist et 3 contres. Dalano Banton (28 points) a terminé meilleur marqueur de la partie pour Portland qui n'a pas pu freiner le collectif des Pelicans avec quatre joueurs à 20 points ou plus.

Les Blazers concèdent une 48e défaite en 67 matches et occupent toujours la 14e et avant-dernière place de la Conférence Ouest et ne peuvent plus mathématiquement viser une place dans le 'play-in' pour accéder aux playoffs. En haut de la Conférence, Oklahoma City a conforté sa première place en s'imposant à Memphis (112-118). Le Thunder devance Denver, 2e, et Minnesota, 3e après sa victoire 100-119 à Utah. La Nouvelle-Orléans se classe 5e derrière les Los Angeles Clippers.