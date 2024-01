Portland et Toumani Camara battus par Phoenix

Avec 10 victoires pour 29 défaites, dont 4 consécutives, Portland est 14e et avant-dernier à l'Ouest. Phoenix (21 victoires, 18 défaites) est huitième.

Le match contre Phoenix était particulier pour Camara puisqu'il avait été drafté par les Suns avant de rejoindre Portland dans le cadre d'un échange l'été dernier.

Minnesota a pris la mesure 109-105 des Los Angeles Clippers, l'une des équipes en forme du moment, et se retrouve seul en tête de la conférence Ouest. Anthony Edwards (33 points) a mis les Timberwolves sur orbite. Minnesota compte 28 succès et 11 défaites, soit une victoire de plus qu'Oklahoma City. Les Clippers pointent au quatrième rang avec 25 victoires et 14 défaites.