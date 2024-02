Portland et Toumani Camara gâchent le retour "à la maison" de Damian Lillard

Les Portland Trail Blazers ont joué un mauvais tour à leur ancienne idole Damian Lillard mercredi soir en championnat NBA de basket. Malgré leur position à l'Ouest (14e) et celle de leurs adversaires les Milwaukee Bucks (2e à l'Est), les hommes de Chauncey Billups, et parmi eux notre compatriote Toumani Camara, se sont offert un beau succès 119-116. Le bilan du nouveau coach de Milwaukee Doc Rivers est de deux défaites en autant de rencontres disputées après celle à Denver (113-107).

Désormais remplaçant, Camara est resté assez discret en 23 minutes de jeu, alignant 4 points (2/3 au tir), 4 rebonds, 2 assists et 2 interceptions. Anfernee Simons, auteur de 24 points et du panier décisif à 17.1 secondes du terme, et DeAndre Ayton, qui a cumulé 20 points et 11 rebonds, ont été les Blazers les plus en vue.

Lillard a trahi de la nervosité ne rentrant que 9 de ses 23 tentatives au panier, dont un 3/13 à 3 points décevant, pour un total de 25 points. Deux de moins qu'Antetokounmpo, plus précis (10/16) mais qu'on a connu plus décisif.