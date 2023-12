Portland et Toumani Camara à nouveau battus, Minnesota enfonce les Lakers

Portland s'est incliné 117 à 118 face à Washington lors des rencontres disputées jeudi dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Toumani Camara a inscrit 4 points et pris 3 rebonds en 18 minutes de jeu, pour 1 interception et 3 fautes personnelles.

Du côté de Portland, Anfernee Simons a inscrit 22 de ses 41 points dans le dernier quart temps. Deandre Atyton a réussi un double-double avec 23 points et 10 rebonds pour 20 points à Jerami Grant, mais cela n'empêche pas les Blazers d'afficher un bilan de 7 succès et 20 défaites.

Kyle Kuzma a planté 32 points pour les Wizards qui décrochent seulement leur cinquième succès de la saison. Tyus Jones a ajouté 16 unités et Daniel Gafford 14 (et 8 rebonds).

Washington a mené de 18 points en seconde période avant de voir Portland revenir et égaliser par Simons. Washington a repris l'avantage grâce à Kuzma, mais à 5.8 secondes de la fin et une dernière possession pour Portland, Grant a manqué un lay-up sur le buzzer.

Par ailleurs, Detroit ne parvient plus à gagner. Les Pistons battus par Utah Jazz (111-119) en sont à une série de 25 défaites d'affilée, miné notamment par les 27 points de Kelly Olynyk. Detroit n'est plus qu'à une défaite d'un triste record détenu par Cleveland Cavaliers (lors de la saison 2010-2011) et Philadelphie (2013-2014) sont restés 26 rencontres sans gagner sur la même saison.

Minnesota enfonce lui les Lakers de Los Angeles privés de LeBron James, blessé à la cheville, 118 à 111. La franchise californienne s'incline pour la 4e fois de suite. Les Timberwolves ont pu compter sur Anthony Edwards (27 points, 7 rebonds et 5 assists). Meilleur marqueur de la partie, Anthony Davis (31 points, 8 rebonds, 4 assists) n'a pas permis à Los Angeles de faire tomber le collectif de Minnesota où Karl-Anthony Towns est sorti en boitant après avoir inscrit ses 21 points (pour 7 rebonds et 5 assists).