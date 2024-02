Portland et Toumani Camara s'inclinent en prolongation contre Detroit

Camara a disputé 35:38, compilant 9 points, 10 rebonds et 1 passe. Les Blazers ont mené durant toute la partie et ont compté jusqu'à 23 points d'avance (92-69) dans le troisième quart-temps, conclu 97-84. Les Pistons ont égalisé à 21 secondes de la fin par Ausar Thompson. Même en prolongation, Portland a pris le meilleur départ (122-120) avant de voir Detroit prendre les commandes et l'emporter.

Portland occupe la 14e et avant-dernière position à l'Ouest avec 15 victoires et 36 défaites. Detroit est dernier à l'Est avec 8 victoires et 43 défaites.

Le choc de la soirée entre Milwaukee, troisième à l'Est, et Minnesota, leader à l'Ouest, a été remporté par les Timberwolves 105-129. Minnesota a dominé le match, comptant jusqu'à 28 points d'avance (83-111). Cinq joueurs des Timberwolves, avec Anthony Edwards en chef de meute (26 points), ont terminé à 16 points ou plus. Minnesota compte 36 victoires pour 16 défaites. Milwaukee affiche un bilan de 33 victoires et 19 défaites.

Minnesota partage la tête du classement à l'Ouest avec Denver, victorieux 106-114 chez les Los Angeles Lakers. Jamal Murray (29 points) a été le meilleur artilleur des Nuggets. Anthony Davis a mis 32 points pour les Lakers, neuvièmes avec 27 victoires, 26 défaites.