Portland et Toumani Camara tenus en échec par les Pelicans, Cleveland poursuit sa série

Les Portland Trail Blazers ont concédé une quatrième défaite de rang face aux New Orleans Pelicans (84-93) en NBA, la ligue nord-américaine de basket, samedi. Limité à moins de 20 minutes de temps de jeu, Toumani Camara a inscrit 5 points, pris 3 rebonds et 1 interception et donné 1 passe décisive.